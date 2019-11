Małe myszki w łapach kota

Efektem tej sprawności – wspartej nierzadko przez armię świetnych ekspertów podatkowych – jest luka w płaconym przez firmy podatku CIT. I to pomimo usilnych starań fiskusa, który skutecznie walczy z luką VAT-owską (co doceniła także Komisja Europejska), chwaląc się też od dwóch lat szybko rosnącymi wpływami z CIT.

Eksperci zwracają uwagę, że duża część tych strat to efekt znaczącego wzrostu kosztów, co tylko po części można przypisać rosnącym kosztom pracy i energii. Reszta to rezultat optymalizacji podatkowej, czyli odwiecznej zabawy w kotka i myszkę, w której nierzadko wygrywają firmowe myszki. Przekonała się o tym nawet Komisja Europejska, która od kilku lat stara się wymusić większe wpływy podatkowe od cyfrowych gigantów „made in USA". Na razie bez sukcesów.