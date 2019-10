Legalizacja farmaceutycznego feudalizmu - Jerzy Leszczyński o kontroli samorządu aptekarskiego

Obecnie obowiązujący przepis art. 99 ust. 4a prawa farmaceutycznego stawia osobie mającej objąć funkcję kierownika apteki wymaganie, aby dawała ona „rękojmię należytego prowadzenia apteki". Może nie byłoby w tym niczego niewłaściwego czy zaskakującego, gdyby stwierdzenie „dawania rękojmi" oparte było na tym, że osoba taka nie była karana, w szczególności dyscyplinarnie, w związku z naruszeniem zasad etyki zawodowej. Mógłby to sprawdzić wojewódzki inspektor farmaceutyczny, zadając pytanie okręgowej izbie aptekarskiej. W opinii wielu ekspertów to byłaby jedyna prawidłowa praktyka, bowiem dawanie rękojmi należytego prowadzenia apteki opiera się na domniemaniu, któremu można zaprzeczyć jedynie poprzez wskazanie na ukaranie farmaceuty w postępowaniu karnym lub dyscyplinarnym. Najważniejszym przykładem jest znana w środowisku opinia prawna prof. Michała Kuleszy w sprawie prawnych aspektów udziału samorządu aptekarskiego w procesie oceny rękojmi należytego prowadzenia apteki oraz kryteriów sprawowania tej oceny z 10 września 2012 roku. Praktyka jest jednak inna, a polega na tym, że organ państwa oczekuje opinii prezydium ORA, stwarzając tym samym pole do deliberowania nad różnorakimi motywami udzielenia pozytywnej lub negatywnej opinii. Praktyka ta została podbudowana oficjalnym porozumieniem GIF i prezesa NRA w 2007 r. Już od pewnego czasu działania te nie tylko są krytykowane w środowisku, ale też spotkały się z wyrokami sądów administracyjnych, kwestionującymi przytaczane przez nadzór farmaceutyczny podstawy prawne. To zapewne dlatego samorząd aptekarski, którego przedstawiciele brali udział w powstaniu projektu, zdecydował się przyznać sobie jasną kompetencję wydawania opinii w przedmiocie rękojmi, podnosząc korzystną dla siebie regulację na „wyższy poziom".