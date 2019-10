Nowy rząd, stare problemy

Pytanie, które jawi się na horyzoncie jak Mount Everest, brzmi: skąd wziąć pieniądze na wielomilionowe transfery socjalne, które oczywiście podniosły poziom życia najuboższych oraz – jak napisał w „Rzeczpospolitej" red. Michał Szułdrzyński – przywróciły im godność. I pogodzić z utrzymaniem wzrostu gospodarczego, zachęcając przedsiębiorców prywatnych do inwestowania zamiast tezauryzacji. O rozwoju i kasie państwa decyduje skala inwestycji prywatnych. Te w ostatnich latach spadły do najniższego w 30-letniej transformacji poziomu 13 proc. PKB.

Sama Rada Ministrów musi przywrócić racjonalny układ swoich kompetencji, oddzielić funkcje regulacyjne od właścicielskich poszczególnych ministerstw. Zmienić podejście do spółek państwowych. Zarządzanie nimi przez Skarb Państwa było zawsze zbiurokratyzowane i nastawione głównie na kontrolowanie i dyscyplinowanie poczynań zarządów. Takie metody zmuszają do przyjmowania przez menedżerów postaw biernych i wykonawczych, o krótkim horyzoncie czasowym, nie pozwalając na głębokie rozpoznanie problemów firmy i tworzenie długookresowych strategii rozwoju.

Spółki zmuszone są do finansowania przedsięwzięć niezwiązanych z profilem swojej działalności, wykupywania firm od prywatnych właścicieli (bankowość, przemysł stoczniowy, energetyka, transport, media). Tymczasem powinny kumulować pieniądze na przeciwdziałanie skutkom nadciągającej dekoniunktury. Już odczuwają spadek popytu i zmuszone są do rezygnacji z inwestycji rozwojowych (hutnictwo, motoryzacja, tekstylia).

Rząd musi się zdecydować na wzmocnienie systemu prognozowania swoich prac legislacyjnych i stosowanie go jako pierwszego, obligatoryjnego etapu prac nad każdym rządowym projektem ustawy. Odstąpić powinien od tzw. resortowych projektów poselskich, opracowanych przez kilka lub jeden z resortów i wnoszonych do Sejmu jako inicjatywa poselska. Tak powstają buble prawne, w których nie mogą rozeznać się inwestorzy. Trzeba je eliminować dzięki większej partycypacji obywateli w procesie stanowienia prawa, m.in. poprzez ich udział w otwartych konsultacjach publicznych i Radzie Dialogu Społecznego.

Brak rąk do pracy

Nowy rząd czeka wiele innych problemów. To nieustanny brak rąk do pracy. Trzeba poszerzyć listę państw, z których pracodawcy mogą pozyskiwać pracowników na uproszczonych zasadach. Średni czas pobytu cudzoziemców w Polsce wzrósł z 64 do 206 dni. Niezbędne jest wydłużenie ich legalnego zatrudnienia nawet do 18 miesięcy i przejęcie spraw cudzoziemców od wojewodów przez powiatowe urzędy pracy.