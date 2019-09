Marek Migalski: Gierkowszczyzna 2.0

Obecny obóz władzy, choć sam chce być porównywany do budowniczych II RP, coraz bardziej przypomina ekipę Edwarda Gierka. W formie i w treści. Ci, którzy znają dekadę 1970–1980 z własnego doświadczenia lub z książek albo z filmów, muszą mieć dojmujące uczucie déja vu, że gdzieś już widzieli te obrazki, które państwo PiS serwuje nam co krok. Przeświadczenie, że obecne czasy to jakaś uwspółcześniona wersja tamtego okresu, jest z każdym miesiącem trwania partii Jarosława Kaczyńskiego u władzy coraz bardziej się narzucające. Jakby ktoś chciał sparodiować tamtą epokę i w ramach działań rekonstrukcyjnych przybliżyć ją młodzieży.

Poniżej dalsza część artykułu