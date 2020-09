Robert Gwiazdowski: Bezkarność plus

Może jednak warto przypomnieć, że uchwalone ustawy przez jakąś większość sejmową mogą być uchylane lub zmienione przez inną większość sejmową. Skoro przestępstwo przestaje być przestępstwem, to kiedyś znowu może się nim stać. Że prawo nie działa wstecz? Po pierwsze, właśnie teraz ma zadziałać wstecz, więc w przyszłości będzie można to działanie wstecz wyłączyć. Po drugie, dlaczego prawo nie może działać wstecz? Bo konstytucja? Jej art. 42 stanowi, że „odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia". Więc warto przypomnieć, że czyny pozostaną zabronione, a jedynie odpowiedzialność karna za ich popełnienie ma zostać wyłączona. Co więcej, zdanie drugie art. 42 konstytucji przewiduje, że nic nie stoi „na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego". A prawo unijne wymaga od państw członkowskich ścigania i karania nadużyć finansowych popełnionych na rynku giełdowym i „prania brudnych pieniędzy", pod które to pojęcie można spokojnie podciągnąć płatność za „lewe faktury" za respiratory od handlarza bronią.