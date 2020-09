Tomasz Pietryga: Paradoks łatania budżetu - o składkach ZUS o umów zlecenia

Powrót do pomysłu oskładkowania umów zlecenia to próba szukania nowych wpływów budżetowych, bo założenia dotyczące finansów publicznych wskutek pandemii koronawirusa legły w gruzach, a deficyt sięgnął ponad 100 mld zł. Dziś, jeżeli pracownik zatrudniony jest np. na etacie, a obok tego dorabia na kolejnych umowach zlecenia – nie musi odprowadzać od nich dodatkowych składek na ubezpieczenie społeczne, przez co w jego kieszeni zostaje nawet 30 proc. więcej gotówki. Za kilka miesięcy może już oddawać te 30 proc. ZUS-owi. Zmiana jest więc radykalna. Może uderzyć po kieszeni zresztą nie tylko zleceniobiorców, ale też zleceniodawców, którzy mogą być zmuszeni do podwyżek wynagrodzeń.

