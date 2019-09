Wisła wymaga respektu - Marek Domagalski o awarii ściekowej w Warszawie

Wróćmy do Warszawy. Każdego dnia widzimy jak strażnicy miejscy legitymują np. randkujące pary czy zwyczajnych pijaczków, gdzieś pod drzewkiem z puszką piwa - jakby to istotnie wpłynąć miało na ich zachowanie i porządek w miejscach publicznych. Utrzymanie funkcjonariuszy i radiowozów oczywiście kosztuje. W tej samej Warszawie byliśmy cztery lata temu świadkami podpalenia (miejmy nadzieję nieumyślnego) Mostu Łazienkowskiego, przez kilku pijaczków biwakujących przy zgromadzonych w czasie remontu mostu wyschniętych i nafaszerowanych samochodowymi olejami deskach. Dodajmy, że druga część łatwopalnych desek była nadal elementem mostu i to ona się podpaliła. I pomyśleć, że gasząc kila godzin wcześniej ognisko pod mostem przez nich ten pożar strażacy nie dostrzegli, że po południu deski też mogą zapłonąć. Każdy nieco myślący człowiek powinien przecież o tym pomyśleć.