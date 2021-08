Anna Kornecka: Przykrywka dla spektakularnej podwyżki podatków

Inflacja wciąż rośnie. I choć ta podawana przez statystyków wynosi już rekordowe 5 proc., to ta rzeczywista wydaje się być znacznie wyższa. Mówi się już nawet o tzw. podatku inflacyjnym. To kolejny ukryty podatek, który rządzącym musi być bardzo na rękę, skoro rosnąca inflacja wcale ich nie niepokoi.

To pokazuje i utwierdza w przekonaniu, że zaproponowane zmiany były drakońską podwyżką obciążeń dla tzw. klasy średniej. To konsekwencja pomysłu, by składka zdrowotna dla przedsiębiorców liczona była od dochodu, jak 9-procentowy podatek. To także konsekwencja braku możliwości odliczenia składek od podatku, dotykająca już wszystkich.

Trzeba wiedzieć, że każda taka zmiana skutkowałaby koniecznością jej zrekompensowania, a to jest stosunkowo łatwe, gdy można sięgnąć do kieszeni każdego Polaka poprzez postępującą drożyznę towarów i usług. Każda taka gwałtowna zmiana obciążeń zawsze ostatecznie obciąża odbiorcę końcowego.

Rządzący sięgają zatem po strategię zbierania tzw. nisko wiszących owoców, czyli stosunkowo łatwy do pozyskania pieniądz od ciężko pracujących Polaków, zamiast reformy systemu podatkowego – takiej, by był on prosty, sprawiedliwy i odformalizowany. Przedsiębiorców mogłaby skusić oferta czytelnego i przewidywalnego systemu podatkowego – to dobro bezcenne, skoro chcemy, by polska gospodarka stała się innowacyjna.