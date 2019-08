Tomasz Pietryga: Ziobro ocalony

Minister sprawiedliwości zachował się jak trzeba. Zareagował tak, jak powinien zareagować w sytuacji, kiedy doszło do odkrycia nieprawidłowości - powiedział premier na wtorkowej konferencji prasowej . Podkreślił też, że nie musiał wiedzieć o wszystkich brudach, które kryły się w jego resorcie.

Dziś widać, że tak się nie stało i można jedynie spekulować ile było w tym woli samego premiera, ile Nowogrodzkiej. We wtorek rano aktywniej w obronę ministra sprawiedliwości zaangażował się Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, udzielając wywiadu w TVN24.

Od kilku dni afera hejterska jednak przygasła. W mediach nie pojawiły się żadne rewelacje odsłaniające dalsze kulisy tej sprawy. Nie pojawił się też żaden dowód, który wskazywałby, że Ziobro wiedział i akceptował zorganizowany sędziowski hejt. Ten dodatkowo zachował się bardzo przytomnie. Szybko odciął się od skompromitowanych współpracowników i uciekł do przodu domagając się dyscyplinarek dla hejterów. Nie bez znaczenia były też sondaże. Wynikało z nich, że twardy elektorat prawicy, który nie ufa sędziom, stoi murem za Ziobro, i nie widzi powodów przez które minister miałby odejść. W kierownictwie PiS świetnie zdawano sobie też sprawę, że jego dymisja może doprowadzić do wewnątrznych napięć w zjednoczonej prawicy, co na starcie kampanii wyborczej nie było dobrą perspektywą.