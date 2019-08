Medyczny argument przeciwko euro

Jeśli posłuchać, co Polacy mówią o euro, włosy stają na głowie. Biedni Niemcy, Włosi, Słowacy czy Estończycy. Ich gospodarki skazane są na recesję i upadek, ich oszczędności skazane są na utratę, oni sami skazani są na nędzę.

Wszystkie pieniądze, jakie zgromadzili, nie wystarczą do tego, by pokryć straty wywołane przez szalejący ciągle wzrost cen. O twarde dowody nietrudno: pewien nasz polityk, lecąc samolotem nad Słowacją, zauważył, że pali się tam mało świateł, co świadczy o tym, że Słowaków nie stać już nawet na prąd (a nie o tym, że w rejonach górskich jest mniej miejscowości niż na nizinach). Ale na szczęście nic nie trwa wiecznie. Bo przecież dla większości Polaków – a zwłaszcza naszych głęboko wyedukowanych i przepełnionych troską o przyszłość kraju polityków – jasne jest, że strefa euro już wkrótce się całkowicie rozpadnie. Te prognozy budzą szacunek swoją konsekwencją: rychły rozpad strefy euro wieszczony jest nieprzerwanie od dekady, a proroków nie jest w stanie zmylić fakt, że żaden rozpad jak do tej pory nie miał miejsca. Poniżej dalsza część artykułu

Wiadomo jednak, że brukselskie elity sięgną po każdy instrument, byle tylko nie pozwolić, by prawda o euro wyszła na jaw. Jednym z nich jest złośliwe wypytywanie mieszkańców poszczególnych krajów, co myślą o europejskiej walucie. Ostatnio opublikowane wyniki (Eurobarometer nr 91) są przykładem tego, jak bardzo można manipulować ludźmi i zmuszać ich do odpowiedzi niezgodnej z prawdą.

Biedni mieszkańcy strefy euro! W przeprowadzonym w czerwcu tego roku badaniu aż 76 proc. ogłupionych brukselską propagandą ludzi zadeklarowało, że jest zadowolonych z używania wspólnej waluty (niezadowolonych z euro było 18 proc., reszta nie miała zdania). Jest to najwyższy wynik w historii, a liczba zadowolonych systematycznie wzrasta od czasów greckiego kryzysu (wtedy osiągnęła dno – tylko 62 proc.). Z faktu posiadania euro zadowolona jest większość ludności we wszystkich krajach, które są dziś w strefie euro (od 65 proc. zadowolonych we Włoszech, do 88 proc. na Słowenii). Zadowolona jest nawet zdecydowana większość Włochów, Greków, Hiszpanów i Portugalczyków (odpowiednio 65 proc., 70 proc., 82 proc. i 85 proc. poparcia), choć kraje te znajdują się ciągle w trudnej sytuacji gospodarczej. Cieszą się dziś z euro Niemcy (81 proc.), choć stale powtarzają bajki o „podwojeniu się cen", i narzekają na konieczność ratowania rozrzutnych krajów Południa. Cieszą się kraje bałtyckie, dla których euro oznacza przede wszystkim większe bezpieczeństwo (74 proc. zadowolonych na Litwie, 80 proc. na Łotwie, 85 proc. w Estonii). Zadowolonych jest 77 proc. Słowaków, choćby z powodu poczucia wyższości wobec tkwiących przy swojej koronie Czechów. No i oczywiście lider rankingu zadowolenia, Słowenia (88 proc.).