Jan Krzysztof Kulig: Ursus upadł, Afryka została

Starania o kolejne kontrakty i kredyty polskiego rządu nie okazały się już tak skuteczne. Co prawda, w marcu 2017 r. Ursus podpisał jeszcze wartą 100 mln dol. umowę z państwową firmą zambijską IDC na dostawy ciągników, ale tym razem polski rząd odmówił finansowania. Do tego zaczęły się kłopoty z zapłatą, np. z kontraktu tanzańskiego Ursus uzyskał tylko 33 mln z oczekiwanych 55 mln dol. W marcu 2021 r. polska firma wypowiedziała kontrakt kontrahentowi z Tanzanii.

W 2013 r. Azoty Police kupiły złoże fosforytów Lam-Lam w Senegalu, co do dziś bada CBA. Firma Navimor zbudowała dok w Nigerii i uczelnię w Angoli. Budowa w Angoli jako bezzwrotna polska pomoc kosztowała budżet Polski łącznie 140 mln dol.

Tak jak Navimor czy Ursus z kredytu skorzystała też firma Feerum, budująca silosy w Tanzanii (wstrzymanie budowy w grudniu 2020 r.) czy firma Contractus, stawiająca chłodnie mleka w Kenii. Polpharma starała się bez kredytu uruchomić fabrykę leków w Algierii, w końcu skupiła się na zakładzie w Kazachstanie. Inne próby wejścia polskich firm do Afryki to m.in. kilka kontraktów wojskowych czy praca polskich firm jako podwykonawców budów infrastrukturalnych.

Obóz dobrej zmiany postanowił zmienić tę sytuację. Zmiana wygląda na energicznie prowadzoną: po ponownym uruchomieniu ambasad w Senegalu i Tanzanii, zamkniętych w 2008 r., odpowiedzialny za Afrykę wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński zapowiedział otwarcie kolejnych ambasad na kontynencie, a w czerwcu 2021 r. wybrał się z wybranymi przedsiębiorcami do Tanzanii i Kenii, by tam promować ich firmy.

Ruszyły też spotkania z dyplomatami afrykańskimi w celu promowania polskich firm, zapowiadane są kolejne misje gospodarcze i webinaria. Warto, by polskie działania tym razem były zaplanowane, przygotowane i zorganizowane oraz by otrzymały wsparcie finansowe państwa, co nie zawsze – dyplomatycznie mówiąc – było do tej pory regułą, jak przy wyprawie branży budowlanej do Kenii przed świętami 2017 r.