Jak rozumieć cel inflacyjny NBP

W lipcu br. Europejski Bank Centralny zmodyfikował komunikację dotyczącą swojej interpretacji definicji stabilności cen, a więc de facto celu inflacyjnego. W komunikacie po posiedzeniu Rady Zarządzającej EBC zamiast powtarzanego sformułowania o dążeniu do utrzymywania inflacji poniżej, lecz blisko, 2 proc., co mogło sugerować nieznacznie asymetryczny charakter celu – explicite podkreślono, że cel inflacyjny EBC należy rozumieć symetrycznie. W ten sposób EBC przybliżył swoją strategię do rozwiązań stosowanych od dawna przez NBP.

