Czy rząd, czy samorząd – Polska jest jedna

Samorządowcy to twardzi zawodnicy. Dali już sobie radę z trzęsieniem ziemi w szkolnictwie zwanym „reformą edukacji". Także z innymi zadaniami zleconymi przez rząd, jak np. rejestracja meldunku, ewidencja ludności. Samorządy potrafią wykonać prace, które przerastają ministerialnych urzędników. W dodatku nie otrzymując na to pieniędzy.

Rodzi się więc zasadnicze pytanie: kto lepiej nadaje się do zarządzania naszym państwem? Ospała „centrala" czy dokonujący cudów efektywności samorządowcy? Są pracowici, kompetentni i pomysłowi. Zaczynają też rozumieć, że w starciu z administracją centralną nie są na straconej pozycji. Np. potrafią skutecznie procesować się o pieniądze, których rządy na przestrzeni lat „zapomniały" im przekazać. Kraków wygrał ostatnio spór o 6 mln zł (za m.in. zadania rejestracji stanu cywilnego, meldunku itp.). W kolejce są następni. Samorządowcy mówią o walce ze złym systemem. Jeśli te zmagania wygrają, to w Warszawie nie ostanie się ministerstwo na ministerstwie. Prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie, gdy uwierzą w siebie, pewnie sięgną po więcej. Pomyślą o Polskiej Rzeczpospolitej Samorządowej. Co też nie byłoby rozwiązaniem optymalnym. Historia uczy, że centrum władzy to dla Polaków rzecz niezbędna.