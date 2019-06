Kryzys pietruszkowy

Politykę zostawmy jednak na boku. W sferze ekonomicznej chodzi po prostu o to, czy droga pietruszka nie symbolizuje końca ery niskiej inflacji. Inflacja była zmorą lat 90. Na początku dekady wynosiła, w skali rocznej, ponad 1000 proc., do poziomu jednocyfrowego udało się ją zdusić dopiero po dziesięciu latach. A od sześciu lat przyzwyczailiśmy się do tego, że ceny w Polsce rosną bardzo wolno, a czasem wręcz spadają. Skutkiem tego ryzyko znacznego wzrostu inflacji bagatelizuje dziś zarówno rząd, jak i NBP.

Problemem jest głównie to, co nazywa się efektami drugiej rundy. Jeśli ludzie uznają, że inflacja nie jest zjawiskiem przejściowym, ale trwałym, domagają się podwyżek płac (zwanych indeksacją). A to uruchamia mechanizm dużo groźniejszy, bo w ślad za płacami rosną ceny wszystkich towarów i usług. A to nakręca oczekiwania wyższej inflacji.