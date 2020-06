Tomasz Pietryga: Eldorado w gąszczu wątpliwości

Tak niestety nie jest. Po uchwaleniu przepisów, szumnym ogłoszeniu kolejnego legislacyjnego sukcesu gaśnie światło i niech się dzieje co chce. Dopiero kiedy jakiś nieroztropny przepis wywoła katastrofę, stanowczo utrudni ludziom życie, wtedy – zazwyczaj pod społeczną czy medialną presją – jest korygowany. Szkoda więc, że w Polsce nie ma instytucji, która zajmowałaby się stałym monitoringiem nowego prawa. Z pewnością nasze państwo działałoby sprawniej.

Przepisy RODO od początku budziły emocje i właściwie podzieliły Polskę na orędowników nowych rozwiązań oraz zajadłych przeciwników. Wielu ekspertów, prawników, kancelarii oraz firm szkoleniowych we wdrażaniu RODO znalazło finansowe eldorado. Płatne szkolenia z unijnego rozporządzenia stały się wręcz obowiązkowe. A to ze strachu przed milionowymi karami. Branża szkoleniowa szybko się rozrastała, a domorośli eksperci zaczęli oferować „certyfikaty RODO", tworząc setki interpretacji nowych przepisów.

Niektóre doprowadzały sprawę ochrony danych do absurdu. W przychodniach czy taksówkach pacjenci oraz klienci byli identyfikowani za pomocą haseł, a rodziny chorych miały problemy ze zdobyciem informacji o stanie zdrowia bliskich, nawet w sprawach nagłych. Do tego doszły dziesiątki tysięcy formularzy zgód wypełnianych właściwie przy każdym kontakcie ze światem zewnętrznym i magazynowanie ton papieru w związku z obowiązkiem, którego sensu nikt do końca nie odczytał. Były też pozytywy, jak podniesienie świadomości prawnej Polaków. W taki oto sposób RODO stało się jednym z najważniejszych wydarzeń prawnych ostatnich lat.