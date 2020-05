Andrzej Głowacki: Quo vadis, doradco

Doradco restrukturyzacyjny – z licencją lub bez – przede wszystkim pamiętaj, że jesteś lekarzem firm i obowiązuje cię zasada „primum non nocere", po pierwsze, nie szkodzić. Zanim namówisz załamanego przedsiębiorcę do przygotowania wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, bo takich napisałeś już 30, zapoznaj się z jego sytuacją ekonomiczno-finansową i stanem prawnym dotyczącym pomocy państwa.

Zapis tarczy antykryzysowej 2.0 (TA 2.0) stanowi, że ustawy nie stosuje się do firm, wobec których ogłoszono upadłość lub zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne. W razie złożenia wniosku skorzystanie z tarczy zawiesza się do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia wniosku. Co to oznacza?