Waldemar Gontarski: W pełni korespondencyjne wybory prezydenckie sposobem na kryzys konstytucyjny

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy, każdemu, kto poniósł stratę majątkową w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego, służy roszczenie o odszkodowanie. Ust. 2 art. 2 precyzuje, iż odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wyrównanie straty majątkowej, bez korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby strata nie powstała. Zaś ust. 3 art. 228 odsyła do kodeksowej odpowiedzialności deliktowej, a konkretnie do art. 415–420 k.c.

1) stratą jest zmniejszenie wartości majątku poszkodowanego, które nastąpiło do chwili zakończenia oddziaływania czynnika stratę wywołującego – czyli np. stratę liczymy do czasu obowiązywania stanu klęski żywiołowej jako czynnika powodującego uszczerbek majątkowy;

I dalej: „Chodzi na przykład o ograniczenie prawa wolności gospodarczej, własności, prawa do przemieszczania się, wolności pracy, czy prawa do wypoczynku. Odszkodowania za to w ogóle nie są pomyślane jako za straty biznesowe, tylko za rekwizycje jakiegoś konkretnego składnika majątkowego, posłużenie się cudzym mieniem itp. Ta ustawa z 2002 roku jest dość ogólnikowa i przez to konfliktogenna. Co niestety spowoduje wybuch nadziei i równie szybkie rozczarowanie".