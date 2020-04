Gontarski: głosowanie korespondencyjne można wprowadzić nawet na kilka dni przed wyborami

Jak zrobili to Niemcy

List z oddanym głosem, wysyłany bezpłatnie do właściwej komisji wyborczej, musi być wrzucony do zwykłej skrzynki na listy do tego momentu, w którym zamykałyby się lokale wyborcze, jeśli wybory odbywałyby się metodą tradycyjną. Tuż przed wyborami poczta może rozstawić dodatkowe skrzynki. Listy z kartami wyborczymi i z kopertą zwrotną powinny dotrzeć do uprawnionych wyborców do wieczora we czwartek poprzedzający niedzielę wyborczą. To wyprzedzenie czasowe jest konieczne po to, aby osoby, które nie otrzymały listu, mogły zadzwonić pod uruchomiony w tym celu numer telefoniczny i aby stosowna komisja wyborcza miała czas na dosłanie korespondencji. W takiej korespondencji powinna znajdować się właśnie tradycyjna karta do głosowania oraz koperta zwrotna odpowiednio oznaczona i do tego formularz z oświadczeniem, że dana osoba złożyła danego dnia swój głos.