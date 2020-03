Jerzy Kowalski: Biznes słono może zapłacić za nadmiar otwartości

Sytuację zradykalizowało unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które weszło w życie 25 maja 2018 roku. Ostatnio rzeczywistość przyniosła nowe zagrożenia. Ich rezultatem jest to, że pojawiło się na serwerach firm, urzędów i innych instytucji publicznych sporo nowego typu danych osobowych, w tym tych cennych, bo wrażliwych. Jest dużo podmiotów, które chętnie za nie zapłacą, po to by komercyjnie z nich skorzystać, czyli po prostu sprzedać i zarobić. Przecież chorzy i ludzie potencjalnie zagrożeni wirusem to świetni klienci, na których można łatwo żerować i trochę się dorobić. Trzeba tylko do nich dotrzeć i złożyć ofertę handlową. Dane osobowe mogą w tym pomóc. Cudowne talizmany i kamienie lecznicze, kolorowe proszki i nadzwyczajne płyny, lewe maseczki i środki dezynfekcyjne, świece zapachowe i inne czary mary to prawdziwe atrakcje dla naiwnych. Wszystko przez azjatycką zarazę, czyli koronawirusa.

