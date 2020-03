Hubert A. Janiszewski: Bezmyślna panika

Główne przyczyny spadku notowań na świecie to rozprzestrzenianie się koronawirusa, groźba przerwania łańcuchów dostaw dla przemysłu i spadek cen ropy po zerwaniu negocjacji OPEC z Rosją nt. kwot wydobycia. O ile przecenę na giełdzie w Moskwie można wytłumaczyć spadkiem ceny ropy do około 30 dol. baryłkę, co ilustruje zależność Rosji i jej budżetu od tego surowca, o tyle spadki indeksów na innych giełdach mogą mieć też inne przyczyny niż Covid-19. Np. masowe stosowanie algorytmów w zarządzaniu pakietami papierów wartościowych i zlecenia typu stop loss.