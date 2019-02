Doradcy podatkowi muszą raportować schematy podatkowe - komentuje Mateusz Rzemek 123RF

Doradcy podatkowi zachowują się tak, jakby chcieli mieć ciastko i jednocześnie je zjeść. To ciastko to ochrona tajemnicy zawodowej. Kłóci się ona z gotowością do płatnego donoszenia na klientów.