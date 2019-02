Schematy podatkowe - doradcy podatkowi wystawiają faktury za raportowanie fiskusowi

Doradcy wkrótce wystawią klientom faktury za informowanie skarbówki o schematach fiskalnych.

Wprowadzone z początkiem 2019 roku obowiązki informowania fiskusa o schematach przynoszących korzyści podatkowe mogą przynieść skutki nie tylko w relacjach podatników z państwem. Może się bowiem okazać, że takie obowiązki wywołają nieco zamieszania w kontaktach między przedsiębiorcami (zwłaszcza dużymi) a ich konsultantami – przede wszystkim doradcami podatkowymi. Jeśli się bowiem okaże, że doradca musi przygotować obszerny raport o wprowadzonych u podatnika optymalizacjach, to za swoją dodatkową pracę wystawi klientowi fakturę.

Poniżej dalsza część artykułu

Czytaj także: Przedsiębiorców i doradców walki w klatce

Ceny wzrosną

– Już w grudniu firma, która nam doradza, oświadczyła, że podejmie się zgłoszenia naszych schematów podatkowych za ubiegły rok, ale zrobi to za dodatkową opłatą. Twierdzi, że nasza sytuacja jest złożona i wymaga dużo pracy – mówi „Rz" menedżer ds. podatków w dużej firmie z branży spożywczej.

To niejedyny taki przypadek. Z rozmów z dyrektorami finansowymi także w innych firmach wynika, że nawet jeśli nie pojawią się osobne faktury za raportowanie schematów podatkowych, to ceny doradztwa podatkowego wzrosną.

– Kancelaria, która nam doradza, twierdzi, że do takiego raportowania przydzieli głównie swoich mniej doświadczonych pracowników, ale tak czy inaczej długofalowo podniesie ceny za usługi o kilka–kilkanaście procent – mówi dyrektor ds. podatków w jednym z koncernów medialnych. Dodaje, że za wykonaną pracę należy się zapłata.

– Tylko czy ta praca ma dla naszego biznesu sens? – pyta retorycznie nasz rozmówca. Wątpliwości budzi to, czy należy dwukrotne płacić za opracowanie schematu i informowanie o nim skarbówki.

O sensowności takich wydatków nie jest też przekonana Agnieszka Durlik, ekspertka Krajowej Izby Gospodarczej.

– Jeśli już firma wydaje pieniądze, to chciałaby wiedzieć, jaki będzie miała z tego pożytek. Tymczasem, mimo wyjaśnień Ministerstwa Finansów, wciąż nie do końca wiadomo, czemu tak naprawdę ma służyć ujawnianie schematów podatkowych –twierdzi Agnieszka Durlik.

Z problemem dodatkowych obciążeń podatnicy mogą się spotkać już pod koniec lutego. Wtedy bowiem mija termin określony przez Ministerstwo Finansów na ujawnienie schematów wdrażanych od początku tego roku. Jak się dowiedziała „Rzeczpospolita", sprawa jest na tyle poważna, że wkrótce trafi na obrady Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Wielu członków tego samorządu też nie wie, jak się zachować w tej sytuacji. Sprawy rozliczeń za pracę przy raportowaniu schematów podatkowych nie zostały bowiem uregulowane w zasadach etyki zawodowej doradców podatkowych. Podobny problem mogą mieć także np. adwokaci i radcowie prawni doradzający w podatkach.

Kto ma zatem zapłacić za pracę przy raportowaniu schematów? Nie regulują tego ani przepisy ustawowe, ani objaśnienia wydane przez Ministerstwo Finansów. Zapytany przez „Rzeczpospolitą" o tę kwestię resort nie przesądził wprost, kto powinien ponosić ciężar finansowy pracy poświęconej na raportowanie schematów podatkowych.

Z obowiązku i z wyboru

Biuro prasowe MF zauważyło jednak, że według przepisów ordynacji podatkowej występują dwie sytuacje. Pierwsza to taka, w której ekspert opracowujący schemat podatkowy (według przepisów – promotor) jest zobowiązany do przekazania administracji skarbowej informacji o schemacie podatkowym. Według MF jest to wypełnienie jego ustawowego obowiązku. „Promotor nie działa wówczas w charakterze pełnomocnika korzystającego, lecz wypełnia swoje zadanie" – twierdzi MF.

Inna sytuacja występuje, gdy doradca podatkowy (lub inny konsultant) zajmuje się samą tylko pomocą przy raportowaniu schematów. „Jeśli taki doradca nie występuje w danych okolicznościach w roli podmiotu, na którym spoczywa prawny obowiązek raportowania (np. klient samodzielnie wdrożył schemat podatkowy), kwestia wynagrodzenia związanego ze wsparciem klienta pozostaje w dyspozycji stron takiej umowy" – twierdzi MF.

Opinia dla „rzeczpospolitej"

Andrzej Marczak, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Zasady etyki doradcy podatkowego nie regulują wprost kwestii rozliczeń z klientami z tytułu raportowania schematów podatkowych. Nasz samorząd stoi na stanowisku, że ze względu na ochronę tajemnicy zawodowej, która jest podstawową wartością dla podatników i dla naszego zawodu, nie powinniśmy raportować danych naszych klientów, ale sugerować im, by robili to samodzielnie. Uważam, że doradcy podatkowi, wypełniając narzucone im obowiązki ustawowe związane z regulacjami MDR, zwłaszcza występując w roli promotora, nie powinni za te czynności obciążać klientów. Niemniej jednak raportowanie może być czasochłonne i niewątpliwie wpływa na obciążenia kosztowe po stronie doradcy. To powinno skłonić kolegów i koleżanki do odpowiedniego skalkulowania ogólnych kosztów działalności i cen za usługi.