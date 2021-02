Waldemar Gontarski: Nie manipulujmy orzecznictwem luksemburskim. Replika

Czego jak czego, ale żeby jeden adwokat drugiemu adwokatowi wytykał Klientów, to świat chyba tego nie widział. Chyba że moje dłuższe pobyty w ostatnich latach za granicą spowodował utratę kontaktu z naszą rzeczywistością. A jednak Pan mecenas Bartosz Przeciechowski w polemice ze mną ("Bartosz Przeciechowski: Etat dla adwokata - polemika z Waldemarem Gontarskim") oderwał się przede wszystkim od rzeczywistości orzeczniczej. Nawiązałem m.in. do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 lutego 2020 r., Uniwersytet Wrocławski i Polska/REA, C 515/17 P i C 561/17 P (w pkt 15 czytamy: „[...] wymóg niezależności adwokata czy radcy prawnego związany jest z brakiem istnienia pomiędzy nim a jego klientem jakiegokolwiek stosunku pracy, gdyż pojęcie niezależności zostało określone nie tylko w sposób pozytywny, mianowicie w odniesieniu do dyscypliny zawodowej, lecz również w sposób negatywny, czyli poprzez brak stosunku pracy"). Mój polemista zareagował:

