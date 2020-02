Wojciech Tumidalski: Ustawa podpisana, sędziowie upokorzeni

Wchodzące w życie przepisy upokarzają sędziów i nadwyrężają autorytet wielu ekspertów oraz instytucji, których Andrzej Duda nie usłuchał podpisując ustawę kagańcową dla doraźnych celów politycznych.

Prezydent, doktor prawa, doskonale wie, jak eksperci oceniają ustawę dyscyplinującą sędziów – a mimo to ją podpisał. Znaczy to, że kierował się innymi względami niż prawne. Nie minął jeszcze tydzień od obrad firmowanego przez Polską Akademię Nauk Forum dla Praworządności, gdzie prezydencki minister Paweł Mucha mówił, że Andrzej Duda wsłuchuje się w głos fachowców, a wypowiadane na Forum opinie – głównie krytyczne – traktuje jak poszerzone konsultacje do ustawy. Ośmieszono autorytety prawnicze, podważono prestiż PAN. Prędzej czy później, za sprawą czynników zagranicznych, złe prawo upadnie. Na razie jednak mamy stan niepewności i chaosu.

Od strony prawnej jest bowiem zupełnie jasne, że zaproponowane przez PiS ograniczenie sędziowskiej niezawisłości, polegające na zaostrzeniu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zakazywanie sądom samodzielnego stosowania prawa unijnego, ma doprowadzić do udaremnienia tego, co w sprawie polskiego sądownictwa orzekł unijny trybunał w Luksemburgu. To także umocnienie wpływu władzy politycznej na sądy. Za „utrudnienie lub uniemożliwianie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości" grozi teraz nawet usunięcie sędziego z urzędu.

Prezydent przecież dobrze wie, jakie upokorzenie funduje stanowi sędziowskiemu. Zna zarówno wyrok TSUE z listopada zeszłego roku oraz uchwałę połączonych izb Sądu Najwyższego, które jasno wskazały, że Izba Dyscyplinarna nie może być uznana za niezależną od polityków. Wie, że formuła Krajowej Rady Sądownictwa też jest dyskusyjna. Ale nic sobie z tego nie robi. Prawnicy, przyzwyczajeni do działania w granicach przepisu, w sytuacji tak drastycznej ich zmiany, są bezradni. Nie ruszą na pałac prezydencki, nie będą obalać władzy. Pozostaje im ich własne sumienie.