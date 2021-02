Anna Wojda: Sowita danina od przestępstwa - o podatku od firm, które otwierają się mimo lockdownu

Jest też druga strona medalu. Z ustaw podatkowych wynika, że nie stosuje się ich do czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, np. przestępstwa. Jeśli więc firma mimo zakazu otwiera się, a państwo inkasuje od tak prowadzonej działalności podatek, staje się „wspólnikiem". Tego jednak fiskus może uniknąć. Wystarczy, że zakwalifikuje „owoce przestępstwa" jako dochody z innej działalności niż ta zakazana, i już otwiera się furtka do żądania podatku. I to nie byle jakiego. Może się okazać, że dochody z innych źródeł prowadzących jednoosobowe firmy i płacących 19-proc. PIT liniowy będą objęte 32-proc. PIT.

Z jednej więc strony firmy, które otwierają się mimo lockdownu, mogą mieć problem z odliczeniem kosztów podatkowych. Z drugiej – państwo bynajmniej nie będzie się wzbraniało przed przyjęciem podatku z działalności, której zakazuje. A skoro nie uznaje kosztów, to rozsądniej (i sprawiedliwiej) byłoby, gdyby nie ściągało też daniny, nieprawdaż? Na to się jednak nie zanosi. I nie chodzi tu o omijanie obowiązku zapłaty podatku, ale o to, by fiskus nie stosował kuglarskich trików naciągających reguły gry. Łatwo stać się wtedy szeryfem z Nottingham, który miał zastępy zbrojnych i mógł zabrać, co tylko mu się podobało. Ludowa opowieść każe nam jednak pamiętać o nim jako o chciwym głupcu.