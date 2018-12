List otwarty w trosce o stabilność systemu finansowego

W dniu 6 grudnia 2018 roku w godzinach porannych pojawiła się w mediach wiadomość, że na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie dokonane zostało przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymanie byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Andrzeja J., i sześciu podległych mu urzędników.

Wśród zatrzymanych znalazł się charakterze podejrzanego były zastępca przewodniczącego KNF, Wojciech Kwaśniak (zezwolił dziennikarzom na podawanie swojego pełnego nazwiska).

Dla ludzi związanych z polskim rynkiem finansowym – zarówno w wymiarze praktycznym, jak i w sferze badań teoretycznych – Wojciech Kwaśniak od lat stanowi niekwestionowany autorytet najwyższej próby. Obejmując w 1991 roku stanowisko wicedyrektora w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego znalazł się wśród twórców nowoczesnego nadzoru finansowego w Polsce, a pełniąc od października 2011 roku funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (odwołano go ze stanowiska w lutym 2017 roku) miał zasadniczy wpływ na prawidłowe funkcjonowanie polskich banków.

Wojciech Kwaśniak powszechnie cieszy się opinią człowieka o nieposzlakowanej uczciwości i twardości charakteru. To on alarmował o nieprawidłowościach w SKOK-Wołomin i przyczynił się do podjęcia śledztwa przez prokuraturę. W następstwie swoich działań w dniu 16 kwietnia 2014 roku został napadnięty i brutalnie pobity. Gorzkim paradoksem jest to, że dzisiaj, gdy Wojciech Kwaśniak zostaje zatrzymany, bezpośredni sprawcy napadu na niego w skutek przedłużającego się śledztwa zdążyli już wyjść na wolność, a ich prawdopodobny mocodawca, związany ze SKOK-Wołomin, przebywa w areszcie pod innymi zarzutami.

Wydając polecenie zatrzymania człowieka o takim znaczeniu dla polskiego systemu finansowego, jakim jest Wojciech Kwaśniak, Prokuratura Regionalna w Szczecinie podważa – chcemy wierzyć, że nie w pełni świadomie – nie tylko jego osobisty wkład w budowanie bezpieczeństwa finansowego Polaków, ale pogłębia zagrożenie dla wiarygodności całego systemu nadzoru nad rynkiem finansowym, która już została poważnie osłabiona w wyniku aktualnych afer. Przy tym formułowane zarzuty („przestępstwa niedopełnienia obowiązków”) oraz sugerowane motywy działania {„osiągnięcie korzyści majątkowej w wielkich rozmiarach na szkodę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”) wydają się wewnętrznie niespójne, a tym samym budzące poważne wątpliwości.

Niżej podpisani przedstawiciele środowiska akademickiego, którzy prowadzą badania naukowe w zakresie problematyki pieniądza i finansów oraz przedstawiciele podmiotów działających na polskim rynku finansowym gotowi są udzielić Wojciechowi Kwaśniakowi swojego bezwarunkowego poręczenia.

6 – 7 grudnia 2018

prof. Dariusz Filar, emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Leszek Pawłowicz, Uniwersytet Gdański; Gdańska Akademia Bankowa prof. Andrzej Gospodarowicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu prof. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki prof. Jan Szambelańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu prof. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa prof. Ewa Miklaszewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prof. Marian Żukowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski prof. Dariusz Wawrzyniak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu prof. Jan Monkiewicz, Politechnika Warszawska Maria Wiśniewska Mirosława Szakun Ludwik Kotecki Marcin Lipiński Artur Nowak – Gocławski, ANG Spółdzielnia Jacek Ramotowski, dziennikarz dr Maciej Majewski Adam Parfiniewicz, Ultimo S.A. Wojciech Bukowski, Plus Raty sp. z o.o. dr Krzysztof Markowski Krzysztof Borusowski, członek Harvard Club of Poland Marcin Bardan, Zarząd: Raiffeisen Bank Polska, Kredyt Bank Citi Handlowy Tomasz Mironczuk, Instytut Rynku Pieniężnego Waldemar Maj, absolwent Harvard Business School prof. Katarzyna Perez, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Lejb Fogelman, Harvard Law School, Juris Doctor; Columbia University, Master of Philosophy; Senior Partner, Greenberg Traurig Jacek Socha były przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Adam Bialachowski, absolwent uniwersytetu Harvard Krystian Kulczycki, EFIMEA S.A. Katarzyna Dmowska, ANG Spółdzielnia Mariusz Bielaszewski, Alior Bank S.A.