Ustawa o SN: PiS chce trwale zakończyć spór z Brukselą - komentarz Tomasza Pietrygi Małgorzata Gersdorf Fotorzepa, Robert Gardziński

Ujawniony w środę projekt zmian ustawy o Sądzie Najwyższym, przywracający sędziów przymusowo odesłanych w stan spoczynku, zmierza do błyskawicznego wygaszenia sporu z Komisją Europejską o sędziowski wiek emerytalny, a co za tym idzie usunięcia podstawy do dalszego zajmowania się tę sprawą przez Trybunał Sprawiedliwości UE