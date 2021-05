Wzrost składki zdrowotnej. Minister zdrowia: Przywracamy reguły fair play

- Te reguły powinny być takie same dla wszystkich, którzy pracują. Niezależnie jaką metodą się rozliczają. Osoby, które bardzo dużo zarabiają, a to dotyczy także lekarzy, a płacą symboliczną składkę rzędu 400 zł, wobec osób, które przy minimalnym wynagrodzeniu płacą podobnie, to jest to sytuacja – delikatnie mówiąc - niekomfortowa - stwierdza Niedzielski odnosząc się do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które obecnie płacą składkę w wysokości 381,81 zł niezależnie od osiąganego dochodu.

- Reguła solidaryzmu społecznego, która obowiązuje w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, tworzy zręby systemu fair play. Tak samo traktuje wszystkich. Ciężkie dolegliwości trafiają do publicznego systemu ochrony zdrowia i nie jest tak, że nie dotykają osób, które korzystają z abonamentów prywatnych - zauważa Niedzielski.

Niedzielski pytany o to na jakie wpływy do budżetu liczy w związku ze zmianami składki zdrowotnej odpowiada, że "jest ministrem zdrowia, a nie ministrem finansów".