Koronawirus. Jak lockdown wpłynął na liczbę cierpiących na nowotwory? Minister wyjaśnia

Skąd tak wysoka liczba zgonów związanych z COVID-19?

Waldemar Kraska był też pytany, dlaczego notowany jest "bardzo wysoki odsetek" zgonów wśród hospitalizowanych z COVID-19. - To zjadliwość wirusa, czy, jak pan powiedział wcześniej, trochę za późno się Polacy zgłaszają do szpitali, czy może inna przyczyna? - padło pytanie.



- Myślę, że jedno i drugie. To, że ten wirus jest zupełnie inny widzimy po przebiegu tej trzeciej fali. Przypomnę, że w szczycie drugiej fali, na jesieni, w maksymalnym okresie (...) było 1900 zajętych respiratorów (2149 według komunikatu Ministerstwa Zdrowia z 23 listopada - red.). W tej chwili mamy ponad 3300 (3483 według danych z 12 kwietnia - red.) osób w ciężkim stanie - odpowiedział Kraska.



- Także nam raportują lekarze z oddziałów covidowych, pacjenci leczą się niestety na własną rękę w domu i to powoduje, że trafiają do szpitala kilkanaście dni za późno. Zdecydowanie łatwiej wdrożyć leczenie, które w tej chwili istnieje w momencie, kiedy wirus jest w naszym organizmie, dopiero się rozpoczyna ta infekcja. Kiedy zajęta jest ponad połowa miąższu płuc zdecydowanie nasze - mówię o lekarzach - pole manewru jest ograniczone i dlatego tyle osób trafia na oddziały intensywnej terapii, tyle osób jest podłączonych do respiratorów. To jest konsekwencją tego, że jakiś odsetek z tego osób niestety umiera - mówił wiceminister zdrowia.