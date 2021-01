Ministerstwo Zdrowia: Można jeszcze zaszczepić się na grypę, mamy 200 tys. szczepionek

- W Agencji Rezerw Materiałowych pozostało ok. 200 tys. szczepionek na grypę - powiedział rzecznik resortu zdrowia na konferencji prasowej.

- To są szczepionki do rozdysponowania pomiędzy Podstawową Opiekę Zdrowotną - dodał.

- Ważna informacja - termin zgłaszania był do dzisiaj, ale my go przesuwamy do 29 stycznia - oświadczył Wojciech Andrusiewicz.