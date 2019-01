Lubnauer stanie przed Komisją Etyki za wywiad dla "Rzeczpospolitej"

Komisja Etyki Poselskiej postanowiła rozpatrzyć sprawę dotyczącą wypowiedzi przewodniczącej Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" z 20 listopada.

W wywiadzie o którym mowa Lubnauer stwierdziła m.in. że tzw. afera KNF to "afera Kaczyńskiego, nie bawmy się w eufemizmy", zarzucając prezesowi PiS, że ten "zaczął demolować instytucje państwa". - To on oddał je na żer swojej partii. To ośmieliło aparat PiS do uczynienia z nich prywatnych, partyjnych folwarków - mówiła Lubnauer.

17 stycznia Komisja Etyki Poselskiej, do której wniosek ws. wypowiedzi Lubnauer 22 listopada złożył Klub Parlamentarny PiS, postanowiła rozpatrzyć sprawę.

W tym samym piśmie czytamy, że Lubnauer "zostanie poinformowana o terminie posiedzenia, w którym wniosek ten będzie rozpatrywany".

Komisja Etyki Poselskiej może ukarać posła przez zwrócenie mu uwagi, udzielenie upomnienia lub nagany.