Żukowska: Nie chodzi tylko o TVN, ale i HBO, TTV

– W tej ustawie chodzi o to, żeby zamknąć usta mediom, które są niezależne od partii rządzącej. Nie chodzi tu tylko o TVN, ale również o HBO, TTV – o wszystkie kanały, które mają podobną strukturę właścicielską i są kapitałem amerykańskim. Tu walka idzie o to, żeby zawłaszczyć jak najwięcej mediów i móc bez przeszkód siać swoją propagandę – stwierdziła posłanka Lewicy.

Anna Maria Żukowska mówiła także o sytuacji, która panuje w mediach publicznych oraz przedstawiła działania naprawcze względem innych mediów.

- Tubą propagandową partii rządzącej są niewątpliwe media publiczne i nie wiem czy da się to odkręcić. Zmiany strukturalne, które zaszły w mediach publicznych, są tak daleko idące, że trzeba będzie pomyśleć nad ustawą, która wszystko zmieni. Choć, jako Lewica oczywiście uważamy, że media powinny zostać publiczne, prywatyzacja nie jest dobrym kierunkiem. Trzeba wyłonić taki sposób wybierania władz Telewizji Publicznej, by móc nałożyć kontrolę społeczną nad tymi instytucjami. Władze mediów publicznych muszą czuć, że nie zależą tylko od partii rządzącej. Jeśli taka ustawa o mediach pojawi się w przyszłości, to będzie ona ponad podziałami na opozycji – oceniła polityk.