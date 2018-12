Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność - będą zmiany w przepisach

Spółdzielnie oraz deweloperzy nie dołożą do przekształcenia użytkowania we własność.

Rząd chce ekspresowo zmienić przepisy uwłaszczeniowe. Dzięki temu deweloperzy oraz spółdzielnie nie zapłacą bardzo wysokich kwot z tytułu pomocy publicznej. Projekt w tej sprawie lada dzień trafi na posiedzenie Rady Ministrów. Chodzi o nowelizację ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Po 1 stycznia z mocy prawa dojdzie do przekształcenia tysięcy hektarów gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na budownictwo mieszkaniowe. W wypadku firm oraz spółdzielni będzie brało się pod uwagę przepisy o pomocy de minimis. Oznacza to, że nadwyżkę ponad dozwolony pułap tej pomocy trzeba będzie zwrócić, a to będą grube miliony złotych.

Aby temu zaradzić, proponuje się, by przedsiębiorca (spółdzielnia) składał oświadczenie odnośnie do nieruchomości wykorzystywanych gospodarczo o tym, jak długo planuje wnosić opłaty za przekształcenie. Do wyboru są cztery warianty: 99 lat, 50 lat, 33 lata, oraz możliwość wpłacenia w tym samym roku, w którym doszło do uwłaszczenia. Pierwszy wariant będzie miał zastosowanie, jeśli płacona przed Nowym Rokiem stawka rocznej opłaty wynosiła 1 proc. Drugi wtedy, gdy stawka ta kształtowała się na poziomie 2 proc., a trzeci, gdy wyniosła 3 proc. Ostatni wariant będzie stosowany, gdy suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości, a stawka jest wyższa niż 3 proc. ©?

Etap legislacyjny: przed Radą Ministrów