Przeglądy kominiarskie a COVID-19

– Pandemia się rozwija. Nie wiadomo, ile potrwa. Wielu mieszkańców w obawie przed koronawirusem nie chce wpuszczać nikogo do mieszkania nawet w razie awarii. Rozumiem strach. Ale bezpieczeństwo techniczne też jest bardzo ważne. Trzeba sprawdzić drożność wentylacji i instalacje gazowe. Dlatego planuję przeglądy. Nie wiem tylko, czy się uda. Zastanawiam się, czy nie zobowiązać przeprowadzających kontrole do dostarczenia testu, że nie są chorzy. Może to przekona mieszkańców – mówi Dariusz Śmierzyński, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Ruda" w Warszawie.