Koronawirus: zarządy wspólnot mieszkaniowych utoną w biurokracji

– Po lekturze tego przepisu nasuwa się wiele pytań. Co to znaczy, że członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni? Na czym polega posiedzenie i czy teraz każda uchwała zarządu będzie musiała być na piśmie? Tylko po co ? Przecież do czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd wymagane jest podjęcie uchwały przez właścicieli nieruchomości. Zarząd nie może samodzielnie decydować. Natomiast na co dzień zajmuje się prostymi czynnościami. Czy teraz każda z nich będzie wymagała pisemnej uchwały zarządu? To nonsens – uważa Grzegorz Abramek z Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie. – Do tego dochodzi obowiązek ustalenia kworum. A jak zarząd składa się z pięciu osób, a tylko dwie brały udział w głosowaniu, to czy uchwała będzie ważna? – zastanawia się Grzegorz Abramek.