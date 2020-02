Prof. Wojciech Roszkowski: Książeczki mieszkaniowe to była propaganda

Dzisiaj bierze się kredyt, kupuje się mieszkanie i później się je spłaca. W PRL było na odwrót – najpierw trzeba było płacić, a dopiero potem można było dostać mieszkanie. Był to rodzaj kredytu, który państwo zaciągało u obywateli. Książeczki były skierowane głównie do młodych małżeństw – był to element propagandy.