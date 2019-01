Zaświadczenia o przekształceniu użytkowania we własność: MS nie rozwiało wątpliwości

Urzędy miast powinny dostać zastrzyk gotówki, by szybko i sprawnie wydawać zaświadczenia o przekształceniu i zatrudnić do tego celu dodatkowych pracowników.

Takie wnioski płyną ze stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie wydawania zaświadczeń o przekształceniu. Miały one odblokować obrót lokalami, gdy po 1 stycznia doszło do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów pod blokami i domami jednorodzinnymi. Z zaleceń miało wynikać, że do wpisu do ksiąg wieczystych (lub ich zmiany) nie są potrzebne. Obecnie bez tego dokumentu nie sprzeda się ani nie kupi mieszkania czy domu. Uchwała Krajowej Rady Notarialnej, że zaświadczenie przy zakupie lokalu jest zbędne, nie wystarcza. Wydziały wieczystoksięgowe mają różnie zdania na ten temat. Jedne wymagają dostarczenia zaświadczenia o przekształceniu, by dokonać wpisu do księgi wieczystej, a drugie nie. Dlatego tak ważne jest stanowisko resortu sprawiedliwości. Tymczasem, wbrew oczekiwaniom, nie jest ono przesądzające.

Według MS istnieje podstawa do przyjęcia, że do przeniesienia odrębnej własności lokalu znajdującego się na nieruchomości, wobec której użytkowanie wieczyste z mocy prawa przekształciło się we własność, będzie skuteczne, mimo że na chwilę zawarcia umowy nie zostało wystawione zaświadczenie w trybie ustawy o przekształceniu.

Istnienie innego stanowiska mogłoby prowadzić do powstania rozbieżności w praktyce, co mogłoby prowadzić do wydłużenia prawomocnego rozpoznania wniosku o wpis po przeniesieniu własności lokalu.

Jednocześnie jednak MS chce poddać pod rozwagę przeznaczenie dodatkowych środków dla organów wydających zaświadczenia, aby były w stanie dochować przewidzianego ustawą o przekształceniu 30-dniowego terminu.

Zaświadczenie o przekształceniu każdy otrzyma z urzędu po roku. Można je uzyskać wcześniej na wniosek – wtedy powinno być wydane po upływie 30 dni. W zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jej wysokości i okresie wnoszenia, a także o możliwości uiszczenia jej jednorazowo. W zaświadczeniu wydanym na wniosek nie będzie jednak informacji o opłacie przekształceniowej.

Każde zaświadczenie powinno zawierać pouczenie o możliwości złożenia odwołania w terminie dwóch miesięcy od dnia jego doręczenia. Jeżeli nie podoba się nam np. wysokość opłaty przekształceniowej, można wnieść zażalenie do tego samego urzędu, który wydał zaświadczenie, a ten wyda decyzję administracyjną. Niezadowolony może się odwołać – w zależności od tego, czy przekształcenie będzie dotyczyć gruntu samorządowego czy Skarbu Państwa – do samorządowego kolegium odwoławczego lub do właściwego wojewody, a potem wojewódzkiego sądu administracyjnego.