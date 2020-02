Kornik jest z nami od zawsze

Powierzchnia lasów w Polsce rośnie. Wolumen wycinki w Lasach Państwowych w ciągu ostatnich lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Wycina się stosunkowo mniej, niż przyrasta nowych drzew we wszystkich lasach. To bardzo dobrze, że Polska jest zalesiona w ok. 30 proc. Natomiast z perspektywy organizacji pozarządowych samo zwiększanie powierzchni lasów to nie wszystko. Lasy Państwowe wycinają cenne, stare drzewa. To dotyczyło Puszczy Białowieskiej, obecnie ma miejsce w Karpatach. Z punktu widzenia ekologicznego i ekonomicznego czy funkcji rekreacyjnych i turystycznych oceniamy to negatywnie.

Może część starych drzew powinno się wyciąć? Czy leśnicy nie tłumaczą tego np. chorobami drzew?

To wynika z długoletniej tradycji i przyzwyczajeń, które dominują w Lasach Państwowych. Leśnicy uważają, że las bez ich pielęgnacji nie przetrwa. To nieprawda, bo potrafi on doskonale funkcjonować bez człowieka. Widać to w ostatnich fragmentach lasów zbliżonych do naturalnych – Puszczy Białowieskiej czy Karpackiej. Z punktu widzenia biologii kornik w Puszczy Białowieskiej jest zjawiskiem naturalnym, pojawia się w niej regularnie od zawsze. Aczkolwiek przez ostatnie lata jego obecność wzmogła się ze względu na to, że w puszczy jest mniej wody. Świerk był przez to bardziej podatny na gradację kornika, a na to dodatkowo nakładają się zmiany klimatyczne.