ZUS: szkoły mają zbadać L4 nauczycieli

Zakład Ubezpieczeń Społecznych próbuje zmusić pracodawców do kontroli zwolnień lekarskich. I oczekuje raportów z tych działań.

Dyrektorzy szkół dostają właśnie z ZUS pisma z prośbą o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich nauczycieli. Podkreśla w nim, że nieuzasadnione L4 to strata dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i organu wypłacającego pensję, a także wpływa na dezorganizację pracy.

Poniżej dalsza część artykułu

Czytaj także: Strajk nauczycieli w czasie matur, egzaminów gimnazjalnych i na zakończenie ósmej klasy

Zakład podpiera się art. 68 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. „Ustawowy obowiązek kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy jest nałożony także na płatników składek, którzy ustalają prawo do zasiłków i je wypłacają" – czytamy w piśmie podpisanym przez oddział w Krakowie.

Dołączono do niego formularz, który ma posłużyć do raportowania do ZUS wyników przeprowadzonych kontroli. Szkoły mają te raporty przesyłać do 15. każdego miesiąca.

– Odbieramy to jako próbę zastraszania nauczycieli, którzy walczą o podwyżkę wynagrodzeń – komentuje Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka centrali Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Przepis, na który powołuje się ZUS, nie nakłada jednak na szkoły (ani na żadnych innych pracodawców) obowiązku kontrolowania zwolnień lekarskich, jedynie daje takie prawo.

– Pracodawcy są uprawnieni do kontroli pracowników przebywających na zwolnieniach. Z przepisów szczególnych wynika, kiedy taka kontrola powinna być przeprowadzona – wyjaśnia Dominika Figuła, radca prawny, specjalistka prawa pracy.

Jak podkreśla ekspertka, powodem wzmożonej kontroli ze strony pracodawcy, w tym przypadku szkół, jest np. zwiększona absencja chorobowa.

– Nie ma jednak mowy o tym, by ZUS mógł takie kontrole nakazać albo wyznaczać terminy raportowania – wyjaśnia mecenas Figuła.

Dyrektorzy szkół, którzy chcieliby rozpocząć kontrolę i współpracę z ZUS, nie wiedzą, jak powinni ją przeprowadzić.

– Dzwonią do nas i pytają, czy mają to robić osobiście, czy wyznaczyć do tego pracowników – opowiada Magdalena Kaszulanis.

Dominika Figuła wyjaśnia, że obie formy kontroli są dopuszczalne.

– Zarówno pracodawca, jak i osoba wyznaczona może jeździć po domach i sprawdzać, co robi pracownik – mówi prawniczka.

Może być z tym problem, gdyż w szkołach, w których wielu nauczycieli choruje, trudno obecnie zapewnić opiekę nad dziećmi. O oddelegowaniu kolejnej osoby do kontroli chorych nauczycieli w ogóle nie ma mowy.

Podobne pisma ZUS wysłał do innych pracodawców.