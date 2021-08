Brakuje nam poczucia humoru

– Pomysł powstał jakieś siedem lat temu – opowiada. – To miał być mój pierwszy projekt dla Festiwalu „Chopin i jego Europa". Ciągle jednak czekał, wreszcie rok temu z dyrektorem Leszczyńskim postanowiliśmy go zrealizować.Nie oznacza to, że nic przez te lata się nie działo. Planowano obudować intermezzo Cimarosy tekstem, którego bohaterem miał być najsłynniejszy bas Fiodor Szalapin. Tomasz Konieczny jako artysta z dwoma dyplomami – wokalnym i aktorskim – jest zaś idealnym kandydatem do wcielenia się w tę postać.