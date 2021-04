Pianiści nie boją się grać w Warszawie

Organizatorzy zapewniają, że są w kontakcie z kandydatami i niemal wszyscy wyrażają gotowość przyjazdu do Polski latem. Co prawda, wiele innych konkursów pianistycznych odbywa się w tym roku w formie hybrydowej, choćby prestiżowy Konkurs im. Artura Rubinsteina w Tel Awiwie. Jego pierwsze dwa etapy nagrano w pięciu miastach na świecie i zaprezentowano online. Dopiero finaliści przyjadą pod koniec kwietnia do Izraela, by zagrać na estradzie.