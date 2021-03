Grammy w sekretnym miejscu

Gwiazdy będą miały do dyspozycji pięć scen w kręgu, ale bez publiczności. Producent Ben Winston planuje formułę zbliżoną do sesji w Abbey Road. Program nie będzie transmitowany z żadnej z tradycyjnych lokalizacji, czyli Madison Square Garden w Nowym Jorku, ani w Staples Center w Los Angeles. Ale to w Mieście Aniołów znajduje się nowe sekretne miejsce transmitowanej gali.