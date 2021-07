„Mata z Wrocławia” w notowaniu „Billboardu”

„Mata, pierwszy artysta z Polski, który trafił na listę przebojów Billboard Global Excl. USA, debiutuje na 198 miejscu z "Kiss Cam (Podryw Roku)" – można przeczytać na stronie „Billboardu”, najważniejszej światowej listy przebojów.



Autorzy dodają, że "Kiss Cam (Podryw Roku)" jest na liście „także pierwszym światowym hitem, śpiewanym w języku polskim. Według danych MRC Data piosenka 20-letniego rapera z Wrocławia zadebiutowała z 10,3 milionami streamów (wzrost o 49%) poza Stanami Zjednoczonymi w tygodniu kończącym się 1 lipca”.



Przytoczyliśmy tłumaczenie w oryginalnej informacji: oczywiście amerykańscy redaktorzy pomylili się – Mata nie jest z Wrocławia, tylko z Warszawy.



Informacja jest poszerzona o następujące zdania: „Poza Stanami Zjednoczonymi, szeroka gama wschodzących międzynarodowych wykonawców wnosi dodatkowy urok do globalnych list przebojów, dodając do rozległej listy ponad 40 terytoriów i 20 języków, które były reprezentowane na globalnych listach przebojów od czasu wprowadzenia list we wrześniu 2020 r.



Jeśli chodzi o Matę: „Suma transmisji streamingowej jest zasilana głównie przez oficjalny teledysk - z 6 milionami strumieni wideo oraz 4,3 milionami z platform audio. Ze wszystkich 200 piosenek w zestawieniu „Kiss Cam (Podryw Roku)” jest jednym z zaledwie 18, które czerpią większość swoich strumieni z serwisów wideo”.



To ważna informacja: oznacza, że Polacy w przeciwieństwie do innych nacji rzadziej płacą za serwisy płatne, wolą tak zwaną „darmoszkę”.



Biorąc pod uwagę, że Polska to blisko 40-milionowy kraj, wynik na jaki zapracowali polscy fani – na tle odbiorców z innych państw, może stanowić pewien zawód. Inna sprawa, że hiszpańskojęzyczni artyści mają szersze pole do popisu. Także ci z Indii. Ale i tak Mata pokazał na Instagramie, że bardzo się cieszy. Wykonał tak zwane „japidi”.



Tymczasem bestsellerem tygodnia jest „Bad Habits” Eda Sheerana (41 600 odtworzeń), który wieńczy Global Excl. USA.