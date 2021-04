Raper DMX nie żyje. Zmarł po zawale serca

"Earl był wojownikiem, który walczył do samego końca. Całym sercem kochał swoją rodzinę" - oświadczyli bliscy DMX-a, informując o jego śmierci.

Earl Simmons 2 kwietnia doznał zawału serca, trafił do szpitala w stanie krytycznym. Amerykańskie media informowały, że atak serca nastąpił w wyniku przedawkowania narkotyków.

DMX wydał pierwszą płytę w 1998 r. Jego zawierający utwory "Ruff ryders' anthem", "Get at me dog" i "Stop being greedy" album"It’s dark and hell is hot" osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard 200, będącej zestawieniem najlepiej sprzedających się albumów muzycznych w Stanach Zjednoczonych.