Filharmonia Narodowa: Trzy koncerty dla publiczności w lutym

Wcześniej podjęto decyzję, że do końca tego miesiąca wszystkie koncerty będą dostępne tylko online. – Najbliższy, na którym wystąpi chór Filharmonii Narodowej zaplanowaliśmy na 19 lutego – mówi „Rz” dyrektor naczelny Wojciech Nowak. – Ponieważ rozpoczęliśmy już pewne przygotowania techniczne, nie zrezygnujemy z transmisji internetowej, ale jednocześnie rozpoczynamy sprzedaż biletów. Koncert drugi, który zapisaliśmy w programie na 27 lutego, będzie już dostępny tylko dla tych słuchaczy, którzy kupią bilet.

Podczas tego wieczoru orkiestrę Filharmonii Narodowej poprowadzi austriacki dyrygent Thomas Rösner. Nie będzie to koncert kameralny, w programie są m. in. „Wesendonck Lieder” Richarda Wagnera oraz „Dwa Postludia wagnerowskie i Chorał”. To utwór odkryty w domowym archiwum Henryka Mikołaja Góreckiego po jego śmierci.

Trzecim lutowym wydarzeniem z udziałem publiczności będzie występ na scenie kameralnej Polish Violin Duo (23 lutego) organizowany w cyklu „Scena dla muzyki polskiej”. Nie zostają natomiast przywrócone, a odwołane wcześniej dwa koncerty symfoniczne oraz koncerty dla dzieci. Oczekiwany z ogromnym zainteresowaniem recital pianisty Piotra Anderszewskiego, którego nowa płyta z muzyką Bacha miała tydzień temu światową premierę, został przeniesiony z 21 lutego na 6 maja.

Opracowano już także plan na marzec. Mają odbyć się trzy koncerty symfoniczne z orkiestrą, chórem i solistami, dwa koncerty kameralne, w tym jeden z okazji rocznicy urodzin Chopina oraz dwa niedzielne „Poranki dla małych melomanów”.

Filharmonia Narodowa jest dobrze przygotowana do działalności w reżimie sanitarnym, co udowodniła już podczas sierpniowych i wrześniowych koncertów organizowanych przed drugim lockdownem.