Nie żyje legenda rock and rolla Little Richard

- Słyszałem Little Richarda i Jerry'ego Lee Lewisa, to wystarczyło - mówił w 1973 roku Elton John.

Little Richard pierwsze hity nagrał w latach 50. Były to "Tutti Frutti", "Long Tall Sally", "Rip It Up", "Lucille", "Good Golly Miss Molly".

Jego utwory stały się częścią kanonu rock and rolla, o którym przez dziesięciolecia mówili wszyscy, od Everly Brothers, The Kinks i Creedence Clearwater Revival po Elvisa Costello i the Scorpions.