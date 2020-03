Grupa podwyższonego ryzyka

Zespół, w skład którego wchodzą muzycy znajdujący się w grupie podwyższonego ryzyka - Mick Jagger (76 l.), Keith Richards (76 l.), Charlie Watts (78 l.) i Ronnie Wood (72 l.) - miał rozpocząć trasę koncertową po Ameryce Północnej w San Diego 8 maja, a zakończyć ją w Atlancie 9 lipca.



Jednak z powodu globalnej pandemii koronawirusa The Rolling Stones postanowili przełożyć swoje plany, by “priorytetowo potraktować bezpieczeństwo swoich fanów”.



Wydając wspólne oświadczenie na Instagramie, grupa stwierdziła: „Jesteśmy ogromnie rozczarowani, że musimy przełożyć tournee. Przykro nam wobec wszystkich fanów, którzy tak bardzo na nas czekali, ale zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich jest najważniejsze. Wszyscy razem poradzimy sobie z tym problemem. Do zobaczenia wkrótce - Mick, Keith, Charlie i Ronnie.”