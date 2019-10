„Dido and Aeneas”. Jedyny taki lament miłosny

To pozornie bardzo skromny utwór. „Dido and Aeneas” trwa około godziny, ale Henry Purcell zdołał powiedzieć w nim właściwie wszystko o miłości i o związkach łączących kobietę i mężczyznę. Finałowy lament umierającej z miłości Dydony to jedna z najbardziej poruszających scen w dziejach muzyki.

