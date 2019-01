Doda jednoczy artystów po śmierci Pawła Adamowicza

Wokalistka Dorota Rabczewska poinformowała na swoim Instagramie, że chciałaby zorganizować specjalny koncert przeciw nienawiści. Na nagraniu zaapelowała do innych artystów, aby włączyli się do akcji.

Dorota Rabczewska, znana jako Doda, zwróciła się za pomocą swojego Instagrama do wszystkich polskich artystów z prośbą o wspólną organizację koncertu przeciw fali nienawiści i przemocy w Polsce. W ten sposób piosenkarka zareagowała na tragiczną śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Poniżej dalsza część artykułu

- Kiedy odsłuchałam swoją piosenkę „Znak pokoju”, zrozumiałam, że napisałam ten tekst 15 lat temu i przez te lata nic się nie zmieniło, a wręcz pogorszyło - powiedziała Doda w wideo opublikowanym na Instagramie. - Mam prośbę do wszystkich artystów. Słuchajcie, może zrobimy coś wspólnie? W duchu właśnie tego utworu. Przekażmy sobie znak pokoju. Zjednoczmy naszych wszystkich fanów, pogódźmy ludzi. Zjednoczmy ich wszystkich pod sceną. Zróbmy wspólny koncert - dodała.

Artystka zaznaczyła także, że chciałaby, aby wydarzenie nie było organizowane przez telewizję, a przez samych muzyków oraz zasugerowała, że każdy chętny artysta mógłby podczas koncertu opowiedzieć publiczności o swoich doświadczeniach związanych z przemocą i nienawiścią. - Myślę, że możemy tym pomóc młodym ludziom i swoim fanom. Możemy jako artyści zrobić kawał dobrej roboty. Przecież po to w sumie jesteśmy. Mamy ludzi godzić i jednoczyć w kontrze do całego świata polityki oraz plotek, hejtów w internecie. Co wy na to? - zapytała Dorota Rabczewska. - Pokażmy, że jesteśmy dorosłe. Że są ważniejsze idee, że jesteśmy ponad to. Że ludzie mogą w cywilizowany sposób walczyć razem o dobre idee. Teraz jest najlepszy moment, aby nauczyć naszych obserwatorów, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Przekażmy sobie znak pokoju - podkreśliła.

Na portalu społecznościowym Instagram powstało specjalne konto związane z Inicjatywą - @artysciprzeciwnienawisci. Obserwuje je już ponad 48 tys. osób. "Już jutro ogłosimy artystów, którzy stworzą wspólnie jedyny koncert dla swoich fanów. Koncert przeciwko nienawiści. Wszyscy razem zatrzymamy hejt. Małymi krokami, dużymi wydarzeniami" - poinformowano wczoraj.

Ten moment, kiedy Doda stanęła na wysokości zadania bardziej niż polska klasa polityczna... Polecam zajrzeć na Insta pod hasztag #artyściprzeciwnienawiści . Wygląda na to, że to może być duża rzecz.. https://t.co/ZMwfouj5dj — Jan Mencwel (@JanMencwel) 16 stycznia 2019

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez @artysciprzeciwnienawisci Sty 15, 2019 o 12:19 PST