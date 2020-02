Podróż z Janem Pawłem II i prymasem Wyszyńskim

Splatają się na niej wątki biograficzne i historyczne. Ta wielka multimedialna wystawa to właściwie podróż z Janem Pawłem II i Stefanem Wyszyńskim przez 104 lata naszej historii; od urodzin prymasa w 1901 roku do śmierci Jana Pawła II w 2005. Obaj patroni muzeum są głównymi narratorami tej opowieści; ich wystąpienia i głosy przypominają dokumentalne filmy i nagrania, a dopełniają inne archiwalia i pamiątki.

Pełna nazwa nowej instytucji brzmi: Mt 5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Pierwszy jej człon odnosi się do fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza: „Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze”.

- W pewnym bardzo głębokim sensie powołanie Jana Pawła II na Piotra naszych czasów jest głęboko zakorzenione w polskości, on się jej nigdy nie wstydził, promował ją. Ale także zakorzenione jest w osobie kardynała Stefana Wyszyńskiego – mówił kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski podczas wczorajszej konferencji prasowej w muzeum, poświęconej 100. rocznicy urodzin Karola

- Ich drogi krzyżowały się przez kilkadziesiąt lat – dodawał. - I także się skrzyżują w tym muzeum, w tej narracji, która będzie następne pokolenia uczyła tego, czego oni chcieli nas nauczyć. – Często mówi się, że żyjemy w „epoce po słowie”, że słowo się kończy i zaczyna inny nowoczesny model narracji. Ale czym byłyby wszystkie te znaki i symbole tutaj użyte, gdyby nie żywe słowa Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego. To one niosą tę wielką narrację, która nam obaj zostawiają.

Działa bardzo silnie na emocje, przywołując zwrotne momenty naszej burzliwej historii: czas zaborów, odzyskania niepodległości, drugiej wojny światowej, stalinizmu, PRL-u , wydarzeń 1956, 1968, 1970, 1980 i Solidarności, stanu wojennego i odzyskania wolności. Są o odwołania do zbiorowej pamięci, ale i bardzo osobistych wspomnień bohaterów. Na przykład refleksji Karola Wojtyły na temat jego wojennych doświadczeń: „Przecież każdego dnia mogłem zostać wzięty z ulicy, z kamieniołomu, czy fabryki i wywieziony do obozu. Nieraz nawet zapytywałem samego siebie: tylu moich rówieśników ginęło, a dlaczego nie ja? Dziś wiem, że nie był to przypadek.”